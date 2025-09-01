  1. Inicio
Xiomara Castro rinde discurso en honor al Día de la Bandera Nacional

La presidenta Xiomara Castro rindió discurso en honor al Día de la Bandera Nacional, destacando su significado como símbolo de identidad, soberanía y unidad para el pueblo hondureño.

  • 01 de septiembre de 2025 a las 06:36
El Heraldo Videos