Xiomara Castro rinde discurso en honor al Día de la Bandera Nacional
La presidenta Xiomara Castro rindió discurso en honor al Día de la Bandera Nacional, destacando su significado como símbolo de identidad, soberanía y unidad para el pueblo hondureño.
Estalin Irías
seguir +
01 de septiembre de 2025 a las 06:36
El Heraldo Videos
Videos Honduras
"Si Motagua queda campeón ¡Yo me peloneo!" La promesa de Jorge Aldana
Marbin López
Videos Honduras
Enfermeras toman la calle principal de Juticalpa en protesta por sus derechos
Grupo OPSA
Videos Honduras
¡Fervor patrio! Honduras iza la Bandera Nacional en conmemoración del Día de la Bandera
Estalin Irías
Videos Honduras
Honduras rinde honor a la Bandera Nacional en su día con actos solemnes
Estalin Irías
Videos Honduras
Xiomara Castro rinde discurso en honor al Día de la Bandera Nacional
Estalin Irías
Videos Honduras
El azul y blanco ondea con orgullo: Honduras honra el Día de la Bandera Nacional este 1 de septiembre
Estalin Irías
Videos Honduras
La tradicional Feria de Villa Nueva cambia de nombre y ahora será Mercado Arcadia Gómez
Marbin López
Videos Honduras
Se incendia bus con militantes de Libre al finalizar marchas en SPS
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Simpatizantes de Libre se desplazaron hacia San Pedro Sula para participar en la movilización
Grupo OPSA
Videos Honduras
Tras el discurso de Rixi Moncada, simpatizantes celebran con bailes
Mavis Callejas
Videos Honduras
30 de noviembre: Rixi Moncada asegura que otra mujer liderará el país
Mavis Callejas
Videos Honduras
Rixi Moncada plantea la eliminación de impuestos
Mavis Callejas