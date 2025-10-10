  1. Inicio
Tegucigalpa bajo el agua: intensas lluvias causan estragos en distintos puntos

Fuertes lluvias dejaron a Tegucigalpa prácticamente bajo el agua, con calles inundadas, vehículos varados y varios sectores afectados por los estragos del temporal.

  • 10 de octubre de 2025 a las 18:32
El Heraldo Videos