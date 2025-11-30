  1. Inicio
Portones cerrados generan inconformidad en votantes del Centro Alex Alaniz

En el Centro Alex Alaniz, los portones cerrados han generado inconformidad entre los votantes que esperan poder ejercer su derecho al voto.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 08:51
