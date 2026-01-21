  1. Inicio
"No tenemos que andar insultando ni golpeando a nadie": Rolando Contreras

Luego de los incidentes registrados en las afueras del Consejo Nacional Electoral, el diputado Rolando Contreras se presentó a la sesión de instalación de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, donde hizo un llamado a la convivencia pacífica y al respeto, rechazando la violencia y los actos de confrontación política.

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 10:04
