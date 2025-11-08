  1. Inicio
Nasry Asfura reafirma compromiso con Honduras en emotivo discurso

Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, expresa su compromiso con el país y eleva oraciones por la paz, el entendimiento y el bienestar de Honduras.

  • 08 de noviembre de 2025 a las 13:20
El Heraldo Videos