Medidas de seguridad mantienen bajo resguardo militar el Congreso Nacional

Un amplio resguardo militar permanece en los bajos del Congreso Nacional, en el marco de las acciones de seguridad implementadas para resguardar el orden en la zona legislativa.

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 10:25
El Heraldo Videos