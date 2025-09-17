Intensas lluvias provocan anegamientos en diversas zonas de la capital

Las intensas lluvias de este 17 de septiembre inundan las calles del barrio, Los Jucos en la capital, dificultando la movilidad de vecinos y transeúntes. El agua acumulada afecta las vías principales y evidencia los problemas de drenaje en la zona, mientras las autoridades llaman a la población a extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.