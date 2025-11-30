  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Instituto Milla Selva inicia conteo de votos en plena jornada electoral

En el Instituto Jesús Milla Selva comenzó el conteo de votos durante la jornada electoral, con la supervisión de delegados de partidos y personal electoral para asegurar un proceso transparente.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 20:27
El Heraldo Videos