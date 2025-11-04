  1. Inicio
Hall recuerda que las FF AA están a disposición del CNE y deben mantener su rol apolítico

Ana Paola Hall enfatizó que las Fuerzas Armadas deben cumplir su función de manera apolítica y obediente bajo disposición del CNE, y pidió a Roosevelt Hernández abstenerse de intervenir como vocero del proceso electoral.

  • 04 de noviembre de 2025 a las 16:29
El Heraldo Videos