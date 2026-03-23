EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Gobierno de Honduras asumirá 50% del incremento en combustibles
Frente al aumento de la gasolina superior y regular, el Ejecutivo adopta medidas coordinadas, incluyendo teletrabajo para empleados públicos no esenciales y horarios escalonados en transporte. Con estas estrategias, se busca reducir la presión económica sobre las familias hondureñas y garantizar un manejo eficiente del consumo de combustible.
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 18:25
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Gobierno de Honduras asumirá 50% del incremento en combustibles
Jefry Sánchez
Videos Honduras
IHTT reitera que no ha autorizado incrementos en tarifas del transporte público a nivel nacional
Jefry Sánchez
Videos Honduras
María Antonieta Mejía responde a Mel Zelaya por juicio político: “Aquí las víctimas no son ustedes”
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Cuatro funcionarios podrían enfrentar juicio político por crisis electoral en Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Honduras lamenta la muerte de la magistrada Miriam Suyapa Barahona Rodríguez
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Honduras se alista para Semana Santa con turismo religioso y tradiciones culturales
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Kristi Noem arribó a Casa Presidencial en Honduras para reunión bilateral con Nasry Asfura
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Kristi Noem se retira de Casa Presidencial tras reunión con Nasry Asfura en Honduras
Agustín Lagos N.
Videos Honduras
Kristi Noem llega a Casa Presidencial para reunirse con Nasry Asfura
Agustín Lagos
Videos Honduras
IHTT desautoriza aumento de pasajes y advierte sanciones a transportistas en Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Transportistas hondureños ajustan tarifas hasta 5 lempiras por aumento de combustibles
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Meidy Yulissa Portillo, educadora en Santa Bárbara, recibe 1,000 lempiras mensuales
Marbin López