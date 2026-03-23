  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Gobierno de Honduras asumirá 50% del incremento en combustibles

Frente al aumento de la gasolina superior y regular, el Ejecutivo adopta medidas coordinadas, incluyendo teletrabajo para empleados públicos no esenciales y horarios escalonados en transporte. Con estas estrategias, se busca reducir la presión económica sobre las familias hondureñas y garantizar un manejo eficiente del consumo de combustible.

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 18:25
El Heraldo Videos