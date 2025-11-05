  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Frente frío provoca lluvias intensas y descenso de temperaturas en varias zonas de Honduras

Desde inicios de noviembre, un frente frío ha generado bajas temperaturas y lluvias en varias regiones de Honduras. Según Cenaos, este fenómeno se mantendrá hasta diciembre.

  • 05 de noviembre de 2025 a las 15:43
El Heraldo Videos