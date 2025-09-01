  1. Inicio
Enfermeras toman la calle principal de Juticalpa en protesta por sus derechos

En Juticalpa, Olancho, enfermeras protestan cerrando la calle principal. Con pancartas y consignas, exigen a las autoridades respuesta inmediata a sus demandas laborales.

  • 01 de septiembre de 2025 a las 12:18
El Heraldo Videos