Elecciones Honduras 2025: hallan votos presidenciales fuera de la urna en centro del Barrio Abajo
En un centro de votación del Barrio Abajo, se detectaron votos presidenciales fuera de las urnas, lo que generó intervención de las autoridades para asegurar la transparencia del proceso electoral.
Cristian Cruz
seguir +
30 de noviembre de 2025 a las 12:20
