Desfile en Nacaome destaca con sus palillonas

El cuadro de palillonas de Nacaome, Valle, junto a las más pequeñas, baila con entusiasmo y coordinación, contagiando alegría a todos los presentes. Con trajes coloridos y movimientos rítmicos, celebran la cultura y tradición hondureña durante el desfile.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 11:42
El Heraldo Videos