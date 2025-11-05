  1. Inicio
Capturan en San Pedro Sula a “El Burro”, acusado de asaltar y herir a un repartidor

Alias “El Burro” fue detenido tras intentar ocultarse afeitándose la barba. El sospechoso es señalado por asaltar y disparar contra un repartidor en San Pedro Sula.

  • 05 de noviembre de 2025 a las 13:52
El Heraldo Videos