Capturan a "El Burro" en San Pedro Sula tras asaltar y disparar a un delivery

"El Burro", conocido en el mundo criminal, fue detenido por la Policía en San Pedro Sula luego de intentar evadir la captura afeitándose la barba. Está acusado de asaltar y disparar contra un repartidor.

  • 05 de noviembre de 2025 a las 15:43
El Heraldo Videos