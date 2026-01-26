  1. Inicio
Habitantes de Washington se divierten con trineos tras fuerte ola invernal

Decenas de aficionados aficionados al trineo se reunieron este lunes en una colina del parque Fort Reno, en Washington. La zona recibió unos 23 centímetros de nieve y hielo debido a una fuerte tormenta, que afectó a más de 40 estados de Estados Unidos.

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 15:33
El Heraldo Videos