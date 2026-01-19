  1. Inicio
Guatemala recupera el control de la cárcel Renovación Uno tras motín de pandillas

El Ejército y la Policía Nacional Civil restablecieron el orden en la prisión de máxima seguridad Renovación Uno, en Escuintla, liberando a todos los agentes retenidos y neutralizando a líderes de la pandilla Barrio Dieciocho.

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 15:54
El Heraldo Videos