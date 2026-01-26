  1. Inicio
El Río Hudson de Nueva York se congela parcialmente tras intensa ola invernal

Una fuerte nevada golpea este lunes a Nueva York dejando el Río Hudson parcialmente congelado. La enorme tormenta invernal que trae nieve, hielo y temperaturas gélidas a gran parte de la mitad este de Estados Unidos, ha generado condiciones de conducción peligrosas y miles de cancelaciones de vuelos.

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 15:16
El Heraldo Videos