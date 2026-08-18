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Momento en que se cae puente sobre vehículos en Sao Paolo
Un camión derribó las columnas de un puente a desnivel y este terminó cayendo y aplastando varios automotores
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 20:08
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