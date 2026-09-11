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Manhattan ilumina homenaje a víctimas del 11-S

Recreando la silueta de las Torres Gemelas junto al tradicional “Tribute in Light”, en el 25 aniversario de los atentados de 2001.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 10:09
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