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La historia de la hondureña trans que regularizó su estatus en Belice
La Bestie se colocó en frente de la cámara, se quitó la peluca, y ya como el hondureño Melvin Daniel Cortez, agradeció emocionado a las autoridades de Belice la amnistía que le permitió regularizar su situación migratoria en un país al que había llegado de niño. "Cambiaron mi vida, de verdad, gracias".Video EFE
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 20:05
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