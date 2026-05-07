La historia de la hondureña trans que regularizó su estatus en Belice

La Bestie se colocó en frente de la cámara, se quitó la peluca, y ya como el hondureño Melvin Daniel Cortez, agradeció emocionado a las autoridades de Belice la amnistía que le permitió regularizar su situación migratoria en un país al que había llegado de niño. "Cambiaron mi vida, de verdad, gracias".Video EFE