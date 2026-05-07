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La historia de la hondureña trans que regularizó su estatus en Belice

La Bestie se colocó en frente de la cámara, se quitó la peluca, y ya como el hondureño Melvin Daniel Cortez, agradeció emocionado a las autoridades de Belice la amnistía que le permitió regularizar su situación migratoria en un país al que había llegado de niño. "Cambiaron mi vida, de verdad, gracias".Video EFE

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 20:05
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