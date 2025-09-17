  1. Inicio
Inundaciones generan caos vehicular en el bulevar Morazán tras fuertes lluvias

Las intensas precipitaciones registradas en Morazán dejaron varias zonas anegadas, incluyendo la colonia Las Minitas y sus alrededores. Las calles inundadas complicaron el tránsito vehicular y peatonal, evidenciando nuevamente los problemas de drenaje en el sector.

  • 17 de septiembre de 2025 a las 21:09
El Heraldo Videos