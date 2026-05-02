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Estadios con historia que hoy vibran con la Liga de Ascenso de Honduras

Varios recintos deportivos que marcaron etapas importantes del fútbol nacional hoy continúan en actividad como sedes de la Liga de Ascenso de Honduras. Estos estadios, con valor histórico para la afición, albergan partidos de Segunda División y mantienen vigente su protagonismo dentro del balompié hondureño.

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 14:05
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