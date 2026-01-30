  1. Inicio
Todo sobre Kelvin Martínez, el abogado que denunció a ‘Supremo’

El abogado garífuna Kelvin Martínez Bonilla denunció a “Supremo” ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias por difundir videos racistas y prácticas de discriminación laboral, defendiendo la dignidad de la comunidad afrodescendiente y exigiendo justicia frente a la humillación pública.

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 15:31
