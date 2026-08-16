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¡Se enciende el clásico! Así llega la Ultra Fiel para el Olimpia-Motagua

La Ultra Fiel llegó con bombos, banderas y cánticos para alentar al Olimpia en la previa del clásico ante Motagua, desatando un ambiente de fiesta en los alrededores del estadio.

  • Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 15:45
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