¡Rumbo a la gloria! La H se dirige al Morazán para enfrentar a Costa Rica

Con el corazón lleno de esperanza, la Selección Nacional de Honduras parte rumbo al estadio Morazán para enfrentarse a Costa Rica, en un duelo decisivo que podría acercarla a la gloria.

  • 09 de octubre de 2025 a las 19:30
El Heraldo Videos