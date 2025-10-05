Semana Morazánica
Copa Centroamericana
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Botones_Footer
Facebook
X
Instagram
YouTube
TikTok
PlayStore
AppStore
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
PARA ELECCIONES
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
Real España toma venganza y remonta a Platense en el Morazán
Real España toma venganza y remonta a Platense en el Morazán
Redacción El Heraldo
seguir +
05 de octubre de 2025 a las 21:10
El Heraldo Videos
Videos deportes
Real España toma venganza y remonta a Platense en el Morazán
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Olimpia remontó a UPN y lo derrota en un partido que sufrió retrasos
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Luis Palma pone a Costa Rica como favorita: "tiene más mundiales, también buenos jugadores"
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Honduras inicia entrenos para enfrentar a Costa Rica con varias ausencias
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Sevilla sorprende al Barcelona con goles de Alexis Sánchez e Isaac Romero
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Maicol Cabrera anota para Motagua y Ángel Tejeda le da el empate a Génesis
Redacción El Heraldo
Videos deportes
¡Como coladera! Camerinos del Estadio Nacional se inundan
Cortesía
Videos deportes
Leonardo Posadas, el nacido en Alemania que vestirá la camiseta de Honduras
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Real Madrid derrota a Villarreal con polémica incluída por LaLiga
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Vinícius Jr anota con el Real Madrid sobre el Villarreal en LaLiga
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Nicolás Messiniti anota hattrick con el Marathón ante Juticalpa FC
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Nicolás Messiniti pone a ganar a Marathón sobre Juticalpa
Redacción El Heraldo