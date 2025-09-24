EH Verifica
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Botones_Footer
Facebook
X
Instagram
YouTube
TikTok
PlayStore
AppStore
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
PARA ELECCIONES
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
Real España no pudo y cae ante Plaza Amador en la ida de cuartos de Copa Centroamericana
Real España no pudo y cae ante Plaza Amador en la ida de cuartos de Copa Centroamericana
Redacción El Heraldo
seguir +
24 de septiembre de 2025 a las 22:09
El Heraldo Videos
Videos deportes
Tragedia en el fútbol: jugador fallece por grave lesión
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Barcelona liquida a un Real Oviedo que lo sorprendió en la primera parte por LaLiga
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Real Oviedo sorprende al ponerse a ganar sobre el Barcelona por LaLiga
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Real España no pudo y cae ante Plaza Amador en la ida de cuartos de Copa Centroamericana
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Amistoso de lujo: Honduras se medirá a Argentina previo al Mundial United 2026
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Luis Palma anota su tercer gol y su segunda asistencia con Lech Poznán; fue expulsado
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Mathías Vázquez le da el triunfo de visita a Motagua ante Alajuelense en Copa Centroamericana
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Kervin Arriaga se retiró con molestias tras partido del Levante ante Real Madrid
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Marathón celebrará su centenario enfrentando a un gigante del fútbol mexicano
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Real Madrid golea al Levante: El hondureño Kervin Arriaga suma sus primeros minutos ante los blancos
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Michaell Chirinos y Jorge Benguché le dan empate a Olimpia en un minuto ante Victoria
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Victoria sorprende al ponerse a ganar sobre Olimpia tras golazo de Carlos Bernárdez
Redacción El Heraldo