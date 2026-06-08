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MetLife Stadium: la sede de la gran final del Mundial 2026

El icónico MetLife Stadium, ubicado en Nueva York, será el escenario donde se disputará la gran final de la Copa del Mundo el 19 de julio.Así luce uno de los estadios más importantes del torneo, que ya se alista para recibir el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 16:55
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