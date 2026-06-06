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Luis Palma analiza la derrota ante Argentina: “No había otra manera de enfrentar este partido”

El jugador destacó el esfuerzo del equipo y la necesidad de afrontar el compromiso con disciplina táctica frente a una selección de máxima exigencia.

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 21:52
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