¡La afición habla! Pronósticos y expectativas de los catrachos para la H

Con entusiasmo y fe, los aficionados hondureños comparten sus pronósticos y expectativas antes del gran partido de la H.

  • 09 de octubre de 2025 a las 19:44
El Heraldo Videos