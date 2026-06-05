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Honduras suspende entrenamiento en Houston por mal clima y condiciones del campo

Condiciones adversas en Houston, Texas, obligaron a la Selección de Honduras a suspender su entrenamiento previo al duelo de este sábado ante Argentina. El equipo tuvo que abandonar el campo ante el mal estado del terreno y el clima.

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 17:58
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