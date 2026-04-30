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“Es un golpe duro”: Suazo tras caída del Victoria ante el Real España

Tras la derrota del Victoria ante Real España, Suazo calificó el resultado como “un golpe duro” y lamentó el desenlace del encuentro.

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 22:28
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