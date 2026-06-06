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El infantil penal de Christopher Meléndez contra Argentina

El penal ejecutado por Christopher Melendez en el duelo ante Argentina generó comentarios en redes y entre aficionados, debido a la forma en que se definió la jugada dentro del partido.

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 20:04
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