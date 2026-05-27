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Capitalinos ponen a prueba sus conocimientos rumbo al Mundial 2026

Encuesta mundialista en la calle... ¿De verdad los capitalinos saben de fútbol? Nos fuimos al centro de Tegucigalpa para comprobarlo rumbo al Mundial 2026. Esto fue lo que respondieron... #Mundializate

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 17:40
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