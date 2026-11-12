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Así se vivió la primera competencia de patinaje en Honduras

¿Sabías que Honduras ya celebró su primera competencia de patinaje? Te contamos quién estuvo detrás de la iniciativa, dónde se realizó y quiénes se sumaron a este histórico encuentro.

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 15:01
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