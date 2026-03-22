  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Afición de Motagua se hace sentir en el Chelato Uclés antes del partido ante Real España

Aficionados del Motagua arribaron al Estadio Nacional Chelato Uclés para respaldar al equipo. La hinchada, junto a la barra organizada, creó un ambiente de apoyo con cánticos y banderas en la previa del encuentro ante Real España.

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 16:01
El Heraldo Videos