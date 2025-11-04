  1. Inicio
Conductor atropella a agente de tránsito y un peatón en el bulevar Suyapa

Rápidamente, el hombre fue acorralado en las cercanías del Estadio Nacional Chelato Uclés, donde las autoridades lograron detenerlo

  • 04 de noviembre de 2025 a las 20:11
El Heraldo Videos