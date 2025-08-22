  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Así celebra Supremo, imitando a la selección nacional de fútbol de Honduras tras su gol.

Tras marcar un gol, Supremo celebró imitando los gestos y la emoción característica de la selección nacional de fútbol de Honduras, generando aplausos y risas entre los aficionados en el Estadio Morazán.

  • 22 de agosto de 2025 a las 20:08
El Heraldo Videos