  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Asaltantes matan a leñazos a guardia de tercera edad

Asaltantes matan a leñazos a guardia de tercera edad para robarle la escopeta que usaba para cuidar un negocio de pollos

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 09:01
El Heraldo Videos