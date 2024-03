¿Cuál es el rol crucial de la Inteligencia Artificial en la lucha cibernética?

BARCELONA, ESPAÑA.- En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología, la ciberseguridad se erige como el baluarte que protege nuestras vidas digitales. Sin embargo, esta defensa no es una tarea sencilla; se asemeja más a un intrincado juego de estrategia donde los defensores deben anticiparse a los movimientos de un enemigo invisible y astuto: los ciberdelincuentes. En el corazón de esta lucha se encuentra la Inteligencia Artificial (IA) , una herramienta tanto para los atacantes como para los defensores. Mientras que los ciberatacantes emplean la IA para perfeccionar sus métodos y perpetrar ataques cada vez más sofisticados, los expertos en seguridad informática utilizan esta misma tecnología para prevenir, detectar y neutralizar estas amenazas.

En el reciente Mobile World Congress 2024, celebrado del 26 al 29 de febrero en Barcelona, España, este asunto fue el epicentro del debate y la reflexión.



EL HERALDO tuvo la oportunidad de dialogar con José David Montilla, viceministro de Agencia Digital del Ministerio de Presidencia de la República Dominicana, quien compartió sus perspectivas sobre esta temática.



“¿Qué papel desempeñan las tecnologías como la Inteligencia Artificial en la lucha contra las amenazas cibernéticas?”, preguntó este rotativo al líder en este campo.



“El nivel de inteligencia de amenaza se ha multiplicado de manera exponencial al igual que la misma Inteligencia Artificial”, comenzó diciendo Montilla para responder a la interrogante planteada.



El viceministro de Agencia Digital reveló: “Los que somos responsables de proteger ciberespacios, hemos tenido que aprender contrarreloj de cómo utilizar la Inteligencia Artificial (IA) para poder protegernos a esas nuevas inteligencias de amenazas, tipo de vectores que tenemos, que son cada vez más sofisticados y más complejos”



Al igual que la IA se utiliza para realizar tareas cotidianas como mejorar textos o la predicción del clima, los ciberatacantes están aprovechando estas mismas capacidades para orquestar ataques cada vez más sofisticados. Desde la generación de contenido falso hasta la suplantación de identidades, la IA se ha convertido en una herramienta poderosa en manos equivocadas.



Si bien la Inteligencia Artificial no es un concepto nuevo, su aplicación en la defensa cibernética ha alcanzado nuevas alturas con la llegada de la Inteligencia Artificial generativa.



“Con el tema de la Inteligencia Artificial generativa se ha hecho un uso masivo. Así como los niños están haciendo sus tareas con Chat GPT, imagínese lo que hacen ahora los ciberatacantes con la ayuda de la IA, no solamente con el tema de decirle ‘mira, realizame la imagen de tal cosa, ayúdame a suplantar la voz de esto y lo otro... Ahora es mucho más complejo”, aseguró el experto.



Sin embargo, no todo está perdido. Los defensores cibernéticos están utilizando la misma tecnología para contrarrestar estas amenazas. La IA se ha convertido en un aliado indispensable en la lucha contra los ataques cibernéticos, permitiendo una detección más rápida y precisa de actividades sospechosas.