¿Cómo prolongar la vida útil de su teléfono celular?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin importar el modelo de celular que tenga en este momento, ofrecerle los mejores cuidados para prolongar su vida útil es la meta.



Ya sea que piense en regalarlo o venderlo más adelante o simplemente le interese conservarlo para usted mismo, no hay razón alguna para privarse de portar un dispositivo funcional y en el mejor estado posible.



La primera de las actividades de mantenimiento y conservación de los celulares es programar un procedimiento de limpieza de la memoria de manera constante para evitar la sobrecarga de los datos almacenados en ella y el funcionamiento lento del dispositivo.



Una de las opciones disponibles de lograrlo sin eliminar datos que el usuario pueda considerar importantes es usar un servicio adicional de almacenamiento en la nube. Aplicaciones como Google Drive, Dropbox y Google Fotos pueden resultar muy útiles. Cree un hábito de limpieza según la necesidad; semanal, mensual o trimestral.



Asimismo, cada aplicación tiene la posibilidad de generar archivos temporales dentro de los dispositivos, al igual que se crean durante la navegación en internet por medio de computadoras de escritorio o laptops. En el caso de los celulares, estas pueden crearse de forma automática luego de usar aplicaciones como navegadores web, juegos, plataformas de mensajes, entre otras.



Algunos teléfonos tienen una función especial dedicada exclusivamente a la eliminación de datos temporales o la memoria caché que ocupan espacio innecesario. El hecho de que estos datos puedan tener alguna relevancia para facilitar la navegación y el funcionamiento del software también debe ser considerado al momento de decidir eliminarlos.



Por otra parte, la actualización del sistema operativo es otra consideración importante al momento de evaluar el rendimiento del celular. Mientras que un software actualizado tiene la posibilidad de aumentar la velocidad de navegación o interacción con los contenidos del celular, aquellos sistemas no renovados presentan limitaciones que generan un mal rendimiento general.



Un dispositivo no actualizado o que no tiene disponibles más renovaciones en el sistema operativo también puede ser vulnerable a ataques cibernéticos, sobre todo si el sistema operativo que usa ha sido descontinuado por su creador y se agotaron los envíos de parches de seguridad.