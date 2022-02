¿Por qué la sexualidad a plenitud es clave para una relación sana?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una sexualidad plena es clave para fomentar el bienestar en pareja. El sexo, el amor, la salud mental, la comunicación son parte de ese balance necesario para que una relación funcione. Cuando a una de ellas dejamos de prestarle la atención necesaria, puede que las cosas no comiencen a funcionar de la mejor manera entre una pareja.

En cuanto al sexo, es un tema que está siempre sobre la mesa, los agitados tiempos que vive en la sociedad hoy en día, así como la rutina actual tras meses de pandemia, han impactado significativamente en las formas en que las parejas tienen ese encuentro cercano. “La salud mental frente a la sexualidad sigue siendo uno de los mayores retos para las parejas, sobre todo ahora con casi dos años de pandemia cuando los problemas psicológicos o emocionales (estrés y ansiedad) aún siguen afectando las relaciones.

Según expertos, el sexo va más allá del placer que se pueda sentir durante el orgasmo, ya que impacta de forma positiva a nivel físico y mental. Sin embargo, reconocen que al mantener un buen estado de ánimo las parejas podrán disfrutar de una vida sexual plena”, comenta Issis Romero, psicóloga y sexóloga clínica.

A su vez la experta afirma que las parejas de hoy están cada vez más ocupadas y afanadas que no perciben su desconexión en la cama. “La poca frecuencia sexual es una de las quejas más recurrentes en la consulta, pero lejos de quejarse es bueno conocer qué ocasiona que cada vez tengan menos intimidad”, asegura.

Dentro de los factores que afectan la sexualidad en las parejas se encuentra el estrés laboral, familiar, que afecta no solo la salud física y mental de quien lo sufre sino también el deseo sexual y el desempeño en la cama, siendo el responsable directo en ocasiones de algunas disfunciones sexuales tanto en hombres como en mujeres.

Para Romero otro factor que afecta la intimidad es el mal uso o abuso de nuevas tecnologías, redes sociales, aplicaciones, etc. las parejas están cada vez menos conectadas entre sí y más conectadas con el mundo externo, en donde la infidelidad virtual se ha vuelto tendencia y está siendo una de las principales causales de separación de muchas relaciones.

“La intimidad también se ve afectada por la presencia de mitos, tabúes y desconocimiento sexual, aún en pleno siglo XXI muchas personas siguen cargando ideas erradas en torno a la vida íntima que limitan el desempeño y el deleite en la cama, entonces nos encontramos frente a dos extremos, la intoxicación de información (pornografía ilimitada) que excede nuestra capacidad de manejo responsable y desensibiliza los encuentros íntimos cosificando a las personas y lo que es peor, haciendo que se pierda el interés por el encuentro sexual amoroso y sano.

En otro extremo nos encontramos frente a la resistencia a conocer de manera sana y natural todo lo relacionado al comportamiento sexual y al placer porque nos genera culpa o vergüenza”, enfatiza la psicóloga Issis. Por otro lado la experta advierte que hay enfermedades de base (diabetes, hipertensión, cáncer, etc.) no diagnosticadas que puedan estar dando paso a disfunciones sexuales y por vergüenza o miedo se callan y no se tratan, logrando deteriorar la vida íntima de la pareja.

“Tampoco podemos obviar en este aspecto los conflictos de pareja, hostilidad y malas relaciones fuera de la cama, es casi imposible disfrutar íntimamente cuando lo que prevalece en esa relación son las faltas de respeto y agresiones ya sea físicas o verbales”, afirma.

