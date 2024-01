Regreso a clases: Cuide la piel de los niños con estas recomendaciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fomentar los buenos hábitos en los niños no solo se limita a su comportamiento.

La ventaja es que los niños no necesitan de muchos pasos para completar una rutina, pues con un protector solar aplicado diariamente y un dermolimpiador es más que suficiente; lo ideal es usar productos dermatológicos libres de fragancias y sin aditivos.

Automedicar: la piel de los niños es más susceptible que la de un adulto y aplicarles cualquier producto no es correcto.

Olvidar el cuerpo: no se enfoque solamente en cuidar la piel del rostro, el cuerpo también necesita atención; utilice un jabón que no sea abrasivo con los aceites naturales de la piel y un hidratante corporal .

No hidratarse: los cambios vienen desde el interior y no tomar la cantidad de agua recomendada es un fallo común.

Otro factor a tomar en cuenta es la alimentación. “El cuidado de la piel no sólo radica en lo que se utilice para limpiarla y cuidarla, sino que viene desde la alimentación; de preferencia una que esté basada en alimentos reales y no en comida procesada. Es importante acompañar los alimentos con agua y no con bebidas azucaradas. Si se incorporan estos puntos entonces tendrá una piel radiante, saludable y agradecida”, afirmó la experta.