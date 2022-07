5 hábitos saludables que toda mujer debe cultivar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dedicarse tiempo parece, para muchas mujeres, algo casi imposible. Entre el trabajo, la familia, el estudio, etc., dedicarse un tiempo para fomentar los hábitos saludables no está en la lista de prioridades, aunque debería.

Y conste, no se trata de hacer grandes cosas, de darle un giro de 180 grados a su vida, realmente son pequeñas decisiones que se toman a diario... pero que extrañamente cuestan tanto.

No obstante, una vez lo hace, los cambios son de gran beneficio a corto, mediano o largo plazo. Ahora veamos por qué hablamos de esto. Pues resulta que probablemente no haya una tan sola mujer que diga que no quiere sentirse bella, y la belleza está ligada a la buena salud. Es por ello que fomentar hábitos saludables fortalecerá la visión que tiene de usted misma, de adentro hacia afuera.

Los cuerpos de las mujeres son especiales, capaces de crear vida, de crear alimento para sustentar esa vida, es por ello que desde jóvenes deben tener objetivos saludables que una vez llegue la adultez puedan ayudar a su cuerpo a transitar por cada etapa sin que haya implicaciones negativas.

Las mujeres, dependiendo de su dieta y estilo de vida, estarán creando un futuro equilibrio o desequilibrio hormonal para el resto de sus vidas.

De estos cuidados depende en gran parte que cuando atraviesen por períodos como la menopausia, el impacto sea más llevadero. Pero para ello, como planteamos al inicio, debe haber un espacio para sí mismas. Haga ajustes en su vida que son necesarios para prolongar su existencia.

