Prepare su vehículos para viajes largos

Puede completarlo si está levemente abajo de lo normal, pero lo primordial es averiguar y rectificar la causa, que podría ser una fuga. Tenga presente que solo agregar aceite no elimina impurezas y carbón, que suelen producirse cuando el aceite ha perdido sus propiedades.

De no hacerlo, no se recomienda emprender ningún tipo de viaje. Haga revisar así mismo el funcionamiento del freno de estacionamiento o de mano, qué máximo debe ser accionado en cinco clicks. De no ser así, pida a su mecánico que lo ajuste.