Mujer que da voz al GPS de Google Maps se vuelve viral: conoce de quién se trata

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “En la rotonda toma la segunda salida”, se escucha en el interior de un vehículo en marcha. Parece el GPS de Google Maps... pero no.

Unos segundos después, la cámara -que graba el trayecto con rumbo hasta entonces desconocido- gira hacia la parte trasera del automotor. De repente, el rostro de una joven sonriente aparece.

“No te la pases. Esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico”, continúa tras esbozar una amplia sonrisa.

Se trata de Nikki García, la hasta ahora desconocida mujer que da voz al GPS de Google Maps.

La joven no quiso desaprovechar la oportunidad de bromear con sus amigos, quienes se trasladaban en el mismo coche, durante su camino a casa.

“Mis amigos Juan y Ana me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo”, publicó García en Twitter junto al video que ya se ha hecho viral.

La grabación ha alcanzado más de 850 mil reproducciones, una multitud de tuits y comentarios que siguen sumándose con el paso de las horas.