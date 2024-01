Alcalde de Cartagena pide que exorcicen su oficina por un ser diabólico

CARTAGENA, COLOMBIA.-El nuevo alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, pidió a la Iglesia Católica que le haga un exorcismo a su oficina en el Palacio de la Aduana, al asegurar que la ocupaba un “ser diabólico”.

De acuerdo con los medios locales, Dumel dijo que “cuando un ser malévolo y lleno de odio es el que gobierna, es imposible que yo entre a ese despacho, es imposible que yo pueda pisar los pasillos del Palacio de la Aduana. No hay forma de entrar a ese despacho, hasta que la Iglesia católica no me ayude con un plan de exorcismo para la sede”.