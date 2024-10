¿Cómo aplicar a las becas Young Talented Leaders para máster en Madrid, España?

13

En su tercera edición, el programa de IE Foundation busca priorizar a aquellos estudiantes centroamericanos que sean de bajos ingresos, facilitando su acceso a una educación de calidad en el extranjero.

Además de cubrir el 100% del costo de la matrícula, la beca también contempla la posibilidad de financiar los gastos de manutención durante la estadía en Madrid, dependiendo de las necesidades económicas de cada candidato.

Los aspirantes podrán optar por el Master in International Development, el Master in International Relations y el Master in Applied Economics, todos parte de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs, dirigida por el decano Enrico Letta, un reconocido líder político a nivel europeo.